Fallo Bastoni Romero, tifosi juventini furiosi

Fallo Bastoni Romero – Bravi e fortunati a non prendere gol. Poi? L’abbiamo fatto”. Così Samir Handanovic ha raccontato il suo Inter-Atalanta. Del resto, non ha tutti i torti: la Dea ha attaccato, i nerazzurri hanno segnato. Da qui, in poi, sono stati episodi e un pizzico di fortuna, per quanto il primato degli uomini di Conte resti ampiamente meritato.

Fallo Bastoni Romero, ecco cos’è successo

GLI EPISODI – Già, gli episodi. Perché non sono certamente mancati e di sicuro hanno determinato. A partire da una possibile posizione di fuorigioco di partenza di Bastoni sul gol di Skriniar, che ‘grida vendetta’ per gli juventini: è molto simile al fallo di Bonucci contro l’Atletico Madrid, lì sanzionato.

Altro giro, altra lente d’ingrandimento sulle schermaglie in area: protagonisti Bastoni e Romero in area interista. I due si strattonano e il difensore argentino cade in area: sembra molto più evidente (per intenderci) del fallo di Chiellini a Napoli. Eppure, il Var neanche s’accende.

bastoni-skriniar

fonte: ilbianconero.com