Felipe Melo dopo Juve Benevento: “Ahahah, godo”

Felipe Melo dopo Juve Benevento – Il ko della Juve in casa contro il Benevento ha mandato in tilt i social. Al triplice fischio il web si è scatenato con meme e ironie di ogni genere per festeggiare l’impresa della formazione di Pippo Inzaghi ma soprattutto per infierire sulla Juve e i suoi tifosi.

Per la formazione di Pirlo si tratta della quarta sconfitta in campionato, la sesta in tutte le competizioni. Il ko interno contro i campani, in lotta per non retrocedere, ha però fatto particolarmente rumore.

Felipe Melo dopo Juve Benevento, il post sui social

Tra i tanti tifosi che hanno festeggiato la sconfitta della Juve contro il Benevento, c’è n’è uno piuttosto particolare. Si tratta del centrocampista brasiliano Felipe Melo, in bianconero dal 2009 al 2011. Nonostante i due anni di militanza alla Vecchia Signora non ha mai nascosto un certo astio nei confronti del club e dei suoi tifosi.

Al triplice fischio di Abisso, si è scatenato commentando così un post del noto youtuber interista Luca Mastrangelo: “Ahahahhahahagaga Godoooooo”. Esternazione che ha mandato in visibilio il popolo antijuventino e fatto un po’ arrabbiare i tifosi bianconeri. La “guerra” tra Felipe Melo e la Juve continua.

allianz-stadium-torino

fonte: tuttosport.com