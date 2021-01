Ferrari Marchetti distrutta – Non è facile domare una supercar, soprattutto se si è abituati a guidare delle auto decisamente poco sportive ed estreme. La prudenza è proprio quella virtù che è mancata ad un addetto dell’autolavaggio incaricato di riportare a Federico Marchetti la sua Ferrari 812 Superfast da circa 300mila euro.

L’uomo non è decisamente riuscito a non affondare il pedale sull’acceleratore e è carambolato su alcune auto parcheggiate. Purtroppo il portiere del Genoa, suo malgrado, è dievnatto così il protagonista indiretto di un incidente stradale, senza però essersi messo al volante della sua bellissima auto.

Ferrari Marchetti distrutta, ecco cos’è successo

Dopo tanta pioggia l’ex laziale ha deciso di portare a lavare il suo bolide, la stradale più potente e prestazionale del Cavallino col V12 da 800 cv e che brucia lo 0-100 km/ in appena 2,9 secondi, approfittando della bella giornata di sole su Genova. Peccato che l’addetto dell’autolavaggio a cui l’auto era stata affidata la sua supercar, rigorosamente color Rosso Ferrari, non sia mai riuscita a riconsegnarla a Marchetti nel Centro Sportivo Signorini.

Mentre il calciatore si allenava, ignaro di tutto, l’uomo si è fatto prendere la mano e non p riuscito a controllare tutta la furia e la potenza di Maranello e si è schiantato contro cinque auto parcheggiate a Multedo in via Pacoret de Saint Bon e finendo la sua maldestra corsa sulle recinsioni di via Aurelia.

La Ferrari 812 Superfast è uscita quasi completamente distrutta dall’incidente, spaccata completamente dalla parte anteriore, sospensioni comprese. Fortunatamente non è rimasto coinvolto nessuno nello scontro, ma è stato necessario l’intervento della Polizia Locale.

ferrari-marchetti-distrutta

fonte: tuttosport.com