Festa scudetto Inter – I tifosi in piazza Duomo si sono scatenati. Riversati in migliaia per festeggiare l’Inter per le strade del centro di Milano. Così hanno celebrato lo scudetto, con una festa sconsiderata.

Immagini di festa che stonano con il momento, con il mondo in piena lotta per sconfiggere il Covid, che ogni giorno fa centinaia di morti.

Festa scudetto Inter, folla in Duomo

Assembramenti e poche mascherine, senza nessun tipo di rispetto delle restrizioni anti coronavirus. Così sui social in tanti hanno accusato duramente.

E c’è anche chi accusa il sindaco di Milano Beppe Sala e ne sottolinea la fede nerazzurra del. Ma anche chi paragona le immagini del popolo dell’Inter in Duomo al bagno nel Gange, in India o punge il Premier Draghi e il suo: “Ci affidiamo al buon senso degli Italiani”. Una follia accettata da tutti senza battere ciglio.

