Formazione Juve Inter, Pirlo cambia tutto: le scelte

Formazione Juve Inter – In un tour de force così frenetico di partite, non c’è spazio per soffermarsi sui sorrisi dettati da un’importante vittoria contro la Roma, perché alle porte c’è un’altra battaglia, ancora più importante.

Domani, allo Stadium, sbarcherà un’Inter affamata di vendetta, come quella che la Juventus si è presa nell’andata di semifinale di Coppa Italia. Si parte sul risultato di 2-1 per i bianconeri e Pirlo sta pensando a dei cambi di formazione rispetto al match contro i giallorossi.

DIFESA – Come si legge su Tuttosport, De Ligt tornerà al centro della difesa, pronto ad ingaggiare il duello alla pari con un gigante come Lukaku. Al suo fianco Demiral, proprio come all’andata. Possibile, ma non scontato, riposo per Chiellini, anima e corpo di questa Juve, e proprio per questo un suo impiego non deve essere scartato a priori, alla luce della rilevanza della partita.

Formazione Juve Inter, le decisioni di Pirlo

Sicuro di un turno in panchina è Bonucci: gli accertamenti medici hanno escluso qualsiasi tipo di lesione ai flessori della coscia destra dopo il dolore accusato contro la Roma, domani assisterà da bordocampo per recuperare al meglio in vista del Napoli. In porta ci sarà Buffon, l’out destro tornerà terreno di caccia di Cuadrado, mentre Danilo e Alex Sandro sono in ballottaggio sul lato opposto.

CENTROCAMPO – A governare il centrocampo ci sarà Bentancur, al rientro dopo la squalifica in campionato, al fianco del geometra Arthur, del tuttofare McKennie e di Bernardeschi, in vantaggio su Chiesa. Niente da fare per Ramsey, che punta a tornare arruolabile contro il Napoli

ATTACCO – Cristiano Ronaldo inamovibile, al suo fianco possibile una maglia da titolare per Kulusevski, che sta insidiando Morata. E Dybala? Vuole esserci a tutti i costi

DIFFIDATI – Sebbene Pirlo stia pensando a diversi cambi di formazione, in ogni caso dovrà fare i conti con un nemico fastidioso, che coinvolge tanti giocatori della rosa: i diffidati. Sono 10 i giocatori che rischiano di saltare l’ipotetica finale, numero elevato a causa del regolamento in Coppa Italia che prevede un solo cartellino giallo per entrare in diffida, al secondo si viene fermati. Attenzione Juve, non solo l’Inter, ma anche i cartellini gialli sono un’insidia…

kulusevski-juve-sampdoria

fonte: ilbianconero.com