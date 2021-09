Formazione Napoli Juve, Allegri pensa alla difesa a 3

Una rivoluzione accelerata. Perché qualcosa dovrà pur cambiare dopo l’inizio molto difficile con cui la Juve ha approcciato questo campionato di Serie A. E allora, prime domande: riuscirà Chiesa a tornare? Ramsey è già pronto? Da valutare, infine, le condizioni dei nazionali a Torino e chi sarà con la squadra a Napoli.

IPOTESI DIFESA A 3 – Secondo quanto riportato da Tuttosport, al momento Allegri valuta una Juventus a quattro in difesa: proprio i centrali non mancano, da De Ligt a Chiellini, da Bonucci a Rugani.

Formazione Napoli Juve, le scelte di Allegri

Mancano gli esterni, semmai: Cuadrado, Danilo e Alex Sandro sono a rischio per la trasferta (i due brasiliani con assenza di fatto certa). Per questo Allegri potrebbe optare per un 3-5-2 più solido e che favorisca l’attacco leggero.

De Ligt, Bonucci e Chiellini possono coesistere; De Sciglio e Bernardeschi sulla fascia sono opzioni credibili. E in mezzo? McKennie è tornato e può giocare, Locatelli sarà il regista e Rabiot sul centro-sinistra. Davanti, in attesa di capire le condizioni di Chiesa, Morata e Kulusevski ci sono. E in grande spolvero c’è anche Moise Kean.

fonte: ilbianconero.com