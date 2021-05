Formazione Sassuolo Juve – Tutti pronti: Gigi Buffon giocherà l’ultima partita in campionato con la Juventus. Designato il match dell’addio, almeno in Serie A (poi ci sarà la finale di Coppa Italia): sarà quello di Reggio Emilia, dove prima dell’Atalanta ci sarà il Sassuolo da affrontare, in una partita per cuori forti e ultimo appello di una rincorsa Champions decisamente affannosa. Ma Buffon non sarà l’unica novità della formazione di Pirlo: rispetto al Milan, i cambi saranno sostanziali.

Formazione Sassuolo Juve, le scelte di Pirlo

LE SCELTE – Pirlo deve ancora sciogliere qualche dubbio, una delle certezze è invece rappresentata dal ritorno tra i titolari di Leonardo Bonucci, che farà staffetta con Giorgio Chiellini. Danilo ha recuperato dal problema all’adduttore e sarà titolare, mentre Alex Sandro sarà confermato sull’out opposto, con Cuadrado di conseguenza alto nel solito 4-4-2.

In mezzo? Arthur verso una maglia da titolare, Rabiot favorito su Bentancur per affiancarlo. Il nodo è per il quarto nome della mediana: far rifiatare il rientrante Chiesa o dare una nuova chance a McKennie?

Dipenderà dalle condizioni fisiche del primo e dalle intenzioni generali della Juventus. Che in avanti sacrifica nuovamente Morata, con Dybala pronto a illuminare. Ronaldo, ovviamente, intoccabile.

fonte: ilbianconero.com