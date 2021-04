Formazioni Atalanta Juve, le scelte in difesa

Formazioni Atalanta Juve – Per la sfida contro il miglior attacco della Serie A, Andrea Pirlo può schierare la migliore difesa del campionato, in coabitazione con l’Inter.

Tutti a disposizione del tecnico bianconero, anche Leonardo Bonucci, l’ultimo ad aggregarsi dopo il tampone negativo di lunedì, che ieri ha partecipato pure alla partitella.

Sarà concorrenza vera tra i quattro centrali: all’andata toccò a Matthijs de Ligt e Bonucci, con Juan Cuadrado e Danilo sulle corsie esterne, ma allora sia Giorgio Chiellini sia Merih Demiral erano in infermeria.

Adesso invece peseranno i postumi del Covid: il turco, che si è negativizzato il 6 aprile, ha ormai recuperato, bisognerà invece valutare il minutaggio che garantisce Bonucci, ma a vedere l’allenamento di ieri l’azzurro sembra in condizioni fisiche soddisfacenti.

Formazioni Atalanta Juve, un big rientra in difesa

Insomma, se Bonucci ha i 90 minuti nelle gambe partirà titolare insieme con De Ligt, come a dicembre, altrimenti si può ipotizzare una coppia centrale di giovani con Demiral a fianco dell’olandese.

E Chiellini? Ha giocato tre partite in otto giorni (Torino, Napoli e Genoa) sacrificandosi per l’emergenza in difesa, è vero che ha avuto una settimana intera per ritrovare le energie, ma non deve neppure eccedere. Toccherà al capitano dire a Pirlo se è in grado di scendere in campo per la quarta sfida consecutiva.

Si diceva della migliore difesa (27 gol presi contro i 38 subiti dall’Atalanta) contro il migliore attacco (Zapata e compagni sono a quota 71 gol contro i 61 dei bianconeri): per Bonucci Atalanta-Juventus ha una valenza in più perché si ritrova di fronte Duvan Zapata, l’attaccante della Serie A che più lo ha messo in difficoltà.

