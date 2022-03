Formazioni Fiorentina Juve, l’idea di Allegri per vincere a Firenze

Formazioni Fiorentina Juve – Sarà una partita particolare, sicuramente complicata, chissà se risolutiva per Dusan Vlahovic. Chiariamo: da risolvere è solo il conflitto interno ed esterno che pende ancora per l’addio in fretta e furia, e che ha trascinato con sé parole, non propriamente di elogio.

Ecco, a prescindere dall’ambiente bollente, a Firenze tocca ancora a lui, al giocatore arrivato un mese fa e che ha già sulle spalle tutta la Juventus. Ma chi sarà al suo fianco?

Formazioni Fiorentina Juve, le idee di Allegri

IPOTESI KEAN – Avanza l’ipotesi che Kean possa essere confermato: dopo il gol siglato all’Empoli, Moise ha dimostrato di star bene e di meritare una nuova chance; certo, togliere il posto a Morata non è semplice, ma a partita in corso lo spagnolo ha dimostrato di essere più incisivo del compagno italiano.

In mezzo, senza Zakaria e McKennie, Locatelli, Arthur e Rabiot sono di fatto obbligati a giocare dal primo minuto (a meno che Allegri non inventi qualcosa). In difesa, da valutare invece le condizioni di Bonucci, già in dubbio prima dell’ultima partita. Danilo pronto a fare il centrale.

vlahovic-gol-juve-verona

fonte: ilbianconero.com