Formazioni Inter Juve – Tante assenze. Troppe assenze. Una Juve rattoppata che ha davanti a sé l’occasione di alzare il primo trofeo stagionale. Tempo per piangersi addosso? Zero. Allegri lo sa, e anche se deve rinunciare al piano tattico più offensivo – quel 4-2-3-1 con cui stava facendo coesistere Chiesa e Dybala -, adesso farà un passo indietro per farne altri in avanti più in là col tempo.

Formazioni Inter Juve, emergenza attacco per Allegri

L’ULTIMA IDEA – L’idea è tornare al 4-4-2: confermare i due di centrocampo, utilizzare un esterno di ruolo e un altro prestato alla mediana (che può essere Rabiot, in alternativa McKennie).

Tutto parte da Dybala e Morata in attacco, e dalla possibilità di vedere magari Kulusevski titolare così come accaduto in campionato. Arthur si gioca un posto dal primo minuto, mentre la difesa è praticamente fatta: tornati Alex Sandro e Danilo, a non partiranno dal primo minuto. Dunque, davanti a Szczesny, De Sciglio e Pellegrini sugli esterni, Rugani e Chiellini i due centrali.

allegri-panchina-juve

