Formazioni Juve Atalanta, Pirlo cambia molto

Formazioni Juve Atalanta – Testa bassa. Lavoro. Chiaro che il risultato del Milan con il Cagliari dia un po’ di fiducia in più, ma per la Juve non è cambiato assolutamente nulla: serve intanto vincere a Bologna, poi sperare che tutto si allinei nel verso giusto.

E non scontato, e non è semplicissimo. Dunque, bianconeri in campo, ma con la testa neanche al campionato: domani è già vigilia, ed è una vigilia decisiva. Mercoledì a Reggio Emilia ci si gioca la Coppa Italia: c’è la finalissima con l’Atalanta.

Formazioni Juve Atalanta, le scelte di Pirlo

IN CAMPO – Buffon e Chiellini. Tutto sulle spalle della vecchia guardia, che proverà a dare una scossa all’intero gruppo, comunque reduce da due vittorie importanti e significative. Le scelte? Chiaramente, nulla è stato ancora deciso, dopo l’Inter si è pensato esclusivamente a recuperare.

E in tal senso sembra scontato l’utilizzo di Paulo Dybala dal primo minuto: fuori con l’Inter, il palcoscenico è tutto suo al Mapei Stadium. E magari anche a Bologna, dove la Juve si giocherà tutto, ma proprio tutto.

Ci si penserà a tempo debito, ora è tempo di sciogliere gli ultimi dubbi: McKennie-Kulusevski è uno dei principali. Con Alex Sandro squalificato, Cuadrado torna terzino…

fonte: ilbianconero.com