Formazioni Juve Genoa, Pirlo in grossa emergenza

Formazioni Juve Genoa – Altro che sfogliare la margherita, rischia il mal di testa Andrea Pirlo, costretto a dribblare infortuni, contagi e il Derby d’Italia di domenica sera per mettere insieme l’undici che domani sera scenderà in campo allo Stadium nell’esordio in Coppa Italia contro il Genoa.

Anche se è la terza competizione alla quale la squadra partecipa, sarebbe sbagliato pensare che per il club di Andrea Agnelli ha un’importanza minore: vale quanto il resto perché porta sempre un trofeo.

Con un occhio rivolto alla sfida contro l’Inter, il tecnico bianconero si affiderà al turnover, laddove è possibile, tenendo conto che essendo in bolla non potrà affidarsi ai tanti giovani (soltanto Gianluca Frabotta e Manolo Portanova fanno ormai parte della prima squadra) ai quali avrebbe concesso ben volentieri una chance.

Formazioni Juve Genoa, emergenza per Pirlo

Pochi giovani a disposizione, ma c’è un veterano pronto a tornare titolare: Giorgio Chiellini dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Merih Demiral con Leonardo Bonucci, uno dei più utilizzati da Pirlo, che potrebbe riposare o giocare soltanto uno spezzone di partita per essere più fresco in vista di San Siro.

E’ dal 4 novembre a Budapest, Ferencvaros-Juventus 1-4, che il capitano non scende in campo titolare: in Ungheria giocò anche per l’intera partita. Dopo la panchina contro Sassuolo e Milan e gli 8 minuti giocati contro l’Udinese potrebbe essere arrivato il momento di Chiellini.

Insieme al capitano, torna anche Gigi Buffon a difesa della porta mentre sugli esterni dovrebbero agire Frabotta e Danilo: Pirlo avrebbe voluto concedere un turno di riposo al brasiliano visto che nessuno finora ha giocato quanto lui, ma non ha alternative mancando sia Juan Cuadrado sia Alex Sandro. E l’ipotesi di una difesa a tre non è praticabile, anche perché a Pirlo mancherebbe comunque un uomo di fascia.

fonte: tuttosport.com