Formazioni Juve Lazio, le scelte obbligate di Pirlo

Formazioni Juve Lazio – L’assenza dell’uruguaiano costringe Pirlo a rivedere i piani in chiave Lazio, con inevitabili conseguenze sul delicato ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Porto (che parte da un vantaggio di 2-1) martedì sera.

Domani sera il tecnico avrebbe potuto anche concedere un turno di riposo a McKennie, in questo periodo con una autonomia limitata («Una cinquantina di minuti», ha sottolineato lo stesso Pirlo, dopo la vittoria sullo Spezia nel turno infrasettimanale), lasciando al centro la coppia Bentancur-Rabiot, con Federico Chiesa e Aaron Ramsey sulle fasce.

Formazioni Juve Lazio, le scelte di Pirlo

Ora dovrebbe toccare allo statunitense affiancare Rabiot, a meno che l’allenatore bianconero non preferisca arretrare Ramsey per lasciare McKennie in fascia con Cuadrado, visto l’affiatamento tra i due.

Più complicato vedere all’opera Nicolò Fagioli, non per il valore intrinseco del ragazzo ma per le difficoltà di un match contro una squadra che, storicamente, si è spesso rivelata indigesta ai bianconeri.

Per il resto potrebbe rivedersi Matthijs de Ligt al centro della difesa (rientrato l’allarme polpaccio) mentre in attacco toccherà a Dejan Kukusevski affiancare CR7.

pirlo-mascherina-juve

fonte: tuttosport.com