Formazioni Juve Milan, arriva la scelta di Pirlo su Morata

Formazioni Juve Milan – Da quando Paulo Dybala si è messo alle spalle l’infortunio che l’ha tenuto fuori per quasi tutta la stagione, Pirlo ha finalmente trovato una soluzione in più lì davanti. Dando per scontato che Ronaldo non si tocca – ha saltato sette partite in tutta la stagione e solo due per scelta tecnica – vicino a lui l’allenatore sta alternando La Joya e Morata. Ballottaggio aperto anche domani contro il Milan, con l’ex Atletico Madrid in vantaggio sull’argentino.

LA SCELTA – Scelte invertite rispetto alla gara con l’Udinese nella quale Alvaro era entrato negli ultmi 25′ proprio al posto di Dybala. Attaccanti interscambiabili con caratteristiche diverse: profondità e senso del gol il primo, fantasia e assist il secondo.

Formazioni Juve Milan, Morata o Dybala? La scelta di Pirlo

Nella gara di stasera Pirlo vuole mettere da parte l’estro e l’imprevedibilità per puntare sulla concretezza dello spagnolo, bravo a inserirsi tra i difensori avversari e a riempire l’are di rigore. Per la fantasia, le giocate e i numeri da campione ci penserà Cristiano Ronaldo – o almeno così dovrebbe fare – che agirà attorno a Morata con l’obiettivo di cercare qualche spazio per inserirsi.

COSA CAMBIA PER CR7 – Se a gara in corso dovesse ripetersi la staffetta vista a Udine, CR7 diventerebbe il punto di riferimento con Dybala pronto a metterlo davanti alla porta. In base alle scelte di Pirlo quindi anche il gioco del portoghese cambia in un modo o nell’altro. Per domani è in vantaggio Morata dall’inizio e poi si vedrà, sul piatto ci sono tre punti fondamentali in chiave Champions.

pirlo-dybala-abbarcci

fonte: ilbianconero.com