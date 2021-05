Formazioni Juve Milan, ecco chi gioca in difesa

Formazioni Juve Milan – Tra gli aspetti sui quali dovrà lavorare in questi giorni Andrea Pirlo in vista della partita di domenica contro il Milan c’è quello difensivo. Per la gara con i rossoneri sono in tre per due posti: Chiellini, Bonucci e de Ligt.

Chi gioca? Secondo il Corriere dello Sport il sacrificato dovrebbe essere Leo, con il capitano bianconero e il l’olandese ex Ajax che partiranno titolari per fermare Ibra e compagni.

Formazioni Juve Milan, le scelte di Pirlo in difesa

NIENTE CLEAN SHEET – E ci sarà davvero bisogno di un’inversione di tendenza, perché se il centrocampo è il reparto che convince meno, dietro la Juve ha subito gol in tutte le ultime dieci partite che ha giocato.

Non succedeva da aprile 2010, quando la squadra allora allenata da Zaccheroni aveva messo in fila un record negativo di 19 partite consecutive.

Contro il Milan Pirlo proverà ad alzare il muro lì dietro e toccherà a Szczesny chiudere la porta a doppia mandata. La qualificazione Champions passa anche dalla difesa, ora non si può più sbagliare.

fonte: ilbianconero.com