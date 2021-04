Formazioni Juve Parma, le scelte di Pirlo su Ronaldo

Formazioni Juve Parma – Torna Cristiano Ronaldo, del quale a Bergamo la Juventus ha sentito più che mai la mancanza, perdendo la prima partita di campionato senza di lui dopo tre deludenti pareggi (Crotone, Verona e Benevento), e torna a giocare dal primo minuto assieme a Paulo Dybala, come non accadeva dalla vittoria per 3-1 sul Sassuolo del 10 gennaio, quando la Joya lasciò il campo al 43’ del primo tempo per l’infortunio al ginocchio sinistro che lo ha tenuto fuori quasi tre mesi.

E anche della sua coppia più talentuosa la Juventus ha sentito la mancanza, perché quella sui neroverdi era la sesta vittoria nelle sei partite che Ronaldo e Dybala hanno iniziato assieme da titolari, una volta in Champions (contro il Ferencvaros) e cinque in campionato (contro Torino, Genoa, Udinese, Milan e, appunto, Sassuolo). Coppia da sogno per i tifosi, quella formata dal fuoriclasse portoghese e dal talento argentino, coppia da notti insonni per gli allenatori.

Formazioni Juve Parma, torna Ronaldo

Quelli avversari ma anche quelli della Juventus, alle prese con l’assortimento di due giocatori che avrebbero entrambi bisogno di un centravanti puro accanto. Un rompicapo d’oro che l’anno scorso aveva risolto bene Maurizio Sarri nel girone di ritorno, ripagato da entrambi con i gol decisivi per lo Scudetto. Un rompicapo d’oro con cui Andrea Pirlo non ha di fatto potuto cimentarsi, perché tra i postumi dell’infortunio muscolare subito alla fine della scorsa stagione e quello al ginocchio di gennaio non ha di fatto mai avuto il miglior Dybala.

Lo farà da oggi, ormai tardi per vincere Scudetto e Champions, non per consolidare la sua riconferma sulla panchina bianconera. Ronaldo e Dybala invece cercheranno la settima vittoria su sette partite stagionali da titolari assieme e anche il 100° gol nella Juventus: più facile per la Joya, a quota 99, che per CR7, a 97, ma una tripletta non è certo impresa impossibile per l’uomo dei record.

fonte: tuttosport.com