Formazioni Juve Samp, Allegri punta su un attacco inedito

Formazioni Juve Samp – Max sa come si fa. E allora, Allegri sarà d’orgoglio e turnover. Allegri punta al record nel trofeo che potrebbe salvare la Juve – e in parte l’ha già fatto nella scorsa stagione.

Il tecnico ha già vinto quattro volte su cinque edizioni disputate con la Juventus: così ha agganciato Roberto Mancini e Sven Goran Eriksson, diventando il tecnico che ha conquistato più volte il titolo. Quest’anno ha la possibilità di staccarli entrambi.

Formazioni Juve Samp, le scelte di Allegri

CON IL TURNOVER – “La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a un certo punto, poi quando si arriva in fondo allora tutti vogliono vincerla. Per noi è un obiettivo e per questo dobbiamo affrontarla subito nel modo giusto”, così Allegri nell’intervista concessa a JTV.

Per Gazzetta, rispetto alla gara con l’Udinese mancherà Dybala, che Max preferisce far riposare per San Siro, “e potrebbe esserci finalmente una chance dal primo minuto per Kaio Jorge: l’attaccante brasiliano, che finora ha racimolato solo 121 minuti, potrebbe prendere il posto della Joya sulla trequarti, con Kulusevski e Bernardeschi a completare il reparto offensivo”.

fonte: ilbianconero.com