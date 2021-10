Formazioni Juve Sassuolo – Sospiro di sollievo per Federico Bernardeschi. Il jolly azzurro, uscito a inizio gara contro l’Inter per un problema alla spalla destra, in giornata ha effettuato gli esami al J Medical. Nessuna lesione, ma il dolore resta.

E saranno proprio le sensazioni dell’ex Fiorentina a indicare la data di rientro. In teoria Bernardeschi potrebbe tornare disponibile già contro il Sassuolo, fastidio permettendo, ma negli ambienti bianconeri prevale la prudenza.

Formazioni Juve Sassuolo, le ultime dalla Continassa

L’impressione è che Federico tornerà sabato, contro il Verona, proprio come Moise Kean. Giornata di esami anche per l’ex Psg, fermatosi nelle rifinitura pre Inter per un affaticamento alla coscia. Nessuna lesione nemmeno per Moise, il quale sfrutterà i prossimi giorni per ritrovare la condizione migliore.

Allegri sta valutando alcuni cambi in vista del match dell’Allianz Stadium contro il Sassuolo (ore 18.30). Se al centro della difesa tornerà Matthijs De Ligt (probabilmente al posto di Chiellini), Mattia De Sciglio si candida per trovare spazio in una delle due fasce.

In mezzo al campo rientrerà dal primo minuto Bentancur e, oltre all’intoccabile Locatelli, Allegri domani valuterà se riproporre Rabiot, reduce da Covid. Attesi dal primo minuto anche Chiesa, fresco di compleanno, e probabilmente Dybala. Ma occhio anche a Kaio Jorge, in grande ascesa: il brasiliano contro gli emiliani potrebbe disputare uno spezzone più lungo.

kaio-jorge-conferenza

fonte: tuttosport.com