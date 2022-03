Formazioni Juve Spezia, Allegri punta ancora su Vlahovic: possibile staffetta

Formazioni Juve Spezia – Otto volte su otto. A un mese esatto dalla prima volta. C’è una Juve pre Vlahovic e un’altra post arrivo di Vlahovic: ecco, la seconda, a Dusan, proprio non sa rinunciare.

Non solo perché un altro elemento così non è presente nella rosa di Allegri, ma resta da tenere in considerazione anche il peso offensivo in una partita che non va necessariamente dominata, però va necessariamente sbloccata.

Formazioni Juve Spezia, le scelte di Allegri

SUI NUMERI DI DUSAN – Dunque, con Morata al suo fianco, Dusan sarà ancora una volta titolare, pure con lo Spezia, anche se Allegri “valuta quando dargli un po’ di riposo”. Il serbo però sta fisicamente bene, arriva da tre giorni di riposo e lavoro, e al suo talento il tecnico non può rinunciare. Del resto, nelle prime 7 in bianconero, ha già piazzato 4 reti e un assist.

Cambiando il volto e la serenità della propria squadra. L’obiettivo di Max è infatti proprio questo: evitare di rivedere la Juve di inizio stagione, frenetica e spaventata dall’idea di non incidere.

Magari, se tutto dovesse prendere il corso giusto, una mini staffetta con Kean potrebbe ridare un po’ di fiato al centravanti della Juventus. Pardon: all’unico centravanti della Juventus.

fonte: ilbianconero.com