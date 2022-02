Formazioni Juve Verona, Allegri sceglie subito Vlahovic e Zakaria

Formazioni Juve Verona – Subito Denis Zakaria e Dusan Vlahovic in campo con il Verona. Massimiliano Allegri deciderà sabato, dopo l’allenamento della vigilia, ma la tentazione è forte. Più che uno strappo alla regola e alle abitudini allegriane – il tecnico ama inserire i nuovi acquisti gradualmente – la scelta potrebbe essere quasi obbligata.

Soprattutto in mezzo al campo l’allenatore bianconero non avrà troppe opzioni a disposizione. Domenica Manuel Locatelli sarà squalificato e il jolly Federico Bernardeschi non è disponibile per un affaticamento muscolare.

Rodrigo Bentancur si è appena trasferito al Tottenham assieme a Dejan Kulusevski e Aaron Ramsey, ai margini da tempo, è ripartito dai Glasgow Rangers, mentre Weston McKennie rientrerà soltanto domani dagli impegni con la Nazionale Usa.

Formazioni Juve Verona, le scelte di Allegri

Per tutti questi motivi, Allegri potrà contare soltanto su tre giocatori “freschi”: Arthur, Adrien Rabiot e il nuovo acquisto Zakaria.

E i tre, compreso l’ex Borussia Mönchengladbach, potrebbero dar vita a un centrocampo a quattro, completato dall’avanzamento di Juan Cuadrado.

Il 25enne nazionale svizzero è appena arrivato, ma la sua fisicità potrebbe essere molto più che utile in una gara dura e con tanti duelli come sarà quella contro la squadra di Igor Tudor. «Sono pronto a giocare subito», ha sottolineato Zakaria durante la conferenza stampa di ieri.

allegri-allenamento

fonte: tuttosport.com