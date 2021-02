Formazioni Porto Juve, c’è un ballottaggio per Pirlo

Formazioni Porto Juve – Pochi dubbi per Andrea Pirlo, sulla formazione da schierare al Dragao. Anche perché poche sono le scelte che può fare, vista l’emergenza.

Quasi obbligate quelle davanti a Szczesny: con Cuadrado e Bonucci out i terzini saranno Danilo e Alex Sandro, al centro conferma per De Ligt e Chiellini con Demiral in panchina.

A centrocampo McKennie sta meglio e, dopo aver inziato in panchina la sfida contro il Napoli, tornerà in campo dal primo minuto: esterno di sinistra in fase difensiva, pronto ad accentrarsi e inserirsi lasciando la fascia ad Alex Sandro in quella offensiva.

Formazioni Porto Juve, le scelte di Pirlo

Chiesa si sposterà sulla destra, mentre in mezzo con Arthur ai box sono sicuri titolari Bentancur e Rabiot.

L’unico vero dubbio riguarda il partner di Cristiano Ronaldo in attacco: dubbio che l’indisponibilità di Dybala riduce a un ballottaggio tra Morata e Kulusevski. Lo spagnolo non è nel miglior momento, come Pirlo ha confermato, ma bisognoso di ritrovare entusiasmo e fiducia più che la forma fisica, in crescita a detta del tecnico.

Entusiasmo e fiducia che non sarebbero certo alimentati da una panchina in Champions, la competizione in cui ha dato il meglio di sé con sei gol e che potrebbe sbloccarlo: cosa di cui la Juventus ha bisogno. Morata leggermente favorito su Kulusevski, dunque, ma in un ballottaggio aperto a entrambi gli esiti.

fonte: tuttosport.com