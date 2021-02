Formazioni Porto Juve, provino decisivo per Dybala

Formazioni Porto Juve – Riscatto Champions, dopo la frenata a Napoli: Andrea Pirlo ci conta. Epperò, al contempo, fa la conta. Quella degli indisponibili sicuri, senza se e senza ma. Quella dei marcatamente acciaccati, in bilico sino all’ultimo tra una partenza per il Portogallo oppure una razione supplementare di specifico lavoro alla Continassa.

Quella dei limitatamente acciaccati: i quali partirano e verosimilmente giocheranno pure, ma che non sono al top della forma in quanto reduci da qualche fastidio o comunque con la lancetta della banzina in zona riserva dopo aver viaggiato a a tavoletta in termini di minuti giocati e/o energie mentali spese.

Formazioni Porto Juve, le scelte di Pirlo per la Champions

Insomma, al di là delle mere motivazioni tattiche, ci saranno sensazioni e analisi dello stato fisico, consultazioni con lo staff medico: vari aspetti e criteri decisionali alla base delle scelte di Pirlo. Tutti, però, accomunate da una costante: la voglia matta di ciascuno di essere protagonista, a costo di stringere i denti.

Gli unici che giocoforza dovranno alzare bandiera bianca sono Arthur (dolorante, alle prese con l’anomala calcificazione nella membrana interossea tra tibia e perone) e Cuadrado. il colombiano era uscito malconcio dalla sfida contro il Napoli e ieri si è sottoposto agli esami strumentali del caso, ricevendo poi esiti tutto sommato previsti e prevedibili sia pure non auspicabili: «Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Tra 10 giorni verrà nuovamente rivalutato». Lo stop potrebeb esere di 20, secondo le prime sensazioni.

Quanto al resto, come detto, toccherà barcamenarsi tra necessità e cautele.

Dybala spera di esserci con il Porto

Il reparto offensivo è quello che probabilmente abisogna delle maggiori cautele e riflessioni. C’è un Ronaldo ipersfruttato, che infatti ultimamente è apparso meno brillante e decisivo del solito. Ma la sua presenza contro il Porto non è assolutamente messa in dubbio. Grande curiosità, semmai, c’è su Dybala. L’argentino è alle prese con un ginocchio dolorante ormai da settimane. Ieri, però, ha potuto allenarsi con il gruppo in cerca di vibrazioni positive. Ci spera, la Joya, di poter finalmente tornare a fare la propria parte, ma è soltanto oggi che sarà possibile sciogliere le ultime riserve.

dybala-infortunio-juve-sassuolo

fonte: tuttosport.com