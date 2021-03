Formazioni Torino Juve, le scelte di Pirlo per il derby

Formazioni Torino Juve – L’operazione derby entra nel vivo e Andrea Pirlo, con alle spalle una settimana intera di allenamento, merce rara dopo mesi di calendario iper congestionato, può iniziare a ragionare sul migliore undici da mandare in campo.

Sulla decisione finale peseranno ovviamente le condizioni fisiche – soprattutto le fatiche da smaltire – dei Nazionali, al pari del recupero degli infortunati, alcuni destinati alla panchina, altri possibili titolari.

La certezza arriva dall’attacco dove Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata guideranno le sorti della Juventus nel derby.

Entrambi hanno già lasciato il segno contro il Torino: tre gol per CR7, che alla prima occasione ha risolto la disputa da solo (1-0 su rigore il 15 dicembre 2018), alla seconda ha firmato nel finale il pari (il 3 maggio 2009 ha risposto alla rete di Lukic) e poi ha partecipato alla goleada (4-1) dell’estate scorsa.

Ma pure il bomber spagnolo nella precedente esperienza in bianconero è riuscito a infilare la porta granata: altra goleada, il 20 marzo 2016, con reti di Pogba, Khedira e doppietta di Morata.

Se lo spagnolo ha pure segnato con la Nazionale, la rabbia di Cristiano dopo il gol, regolare, annullato contro la Serbia sarà assai utile per dare la scossa a tutto l’ambiente e per cercare la rivincita nel derby dopo la brutta sconfitta contro il Benevento.

In panchina dovrebbe invece tornare Paulo Dybala, il lungodegente bianconero fermo da gennaio, e farebbe compagnia a Dejan Kulusevski, arma in più da utilizzare a partita in corsa.

In difesa Pirlo ragiona sul recupero di Alex Sandro, che ha saltato il Benevento dopo l’infortunio di Cagliari, ma che sabato dovrebbe scendere in campo da titolare sulla fascia sinistra, anche se resta in ballottaggio con Federico Bernardeschi. L’azzurro ha ancora tanto da imparare nel nuovo ruolo, ma pian piano sta acquisendo senso della posizione e i movimenti difensivi.

fonte: tuttosport.com