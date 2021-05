Formazioni ufficiali Juve Milan, out Bonucci e Dybala!

Formazioni ufficiali Juve Milan – Juventus-Milan vale tutto. Non è uno scontro scudetto, ma un’importantissima sfida per la Champions League. Appaiate in classifica al quinto posto le due squadre si giocano in 90′ un bonus preziosissimo per la qualificazione alla massima competizione europea, che vale 50 milioni di euro subito e mediamente almeno 70.

A quattro gare dalla fine Andrea Pirlo cerca la vittoria che può cambiare anche il suo futuro, indirizzandolo verso la permanenza. E per la prima volta in stagione può convocare tutta la rosa, avendo a disposizione tutti i giocatori.

Formazioni ufficiali Juve Milan, le scelte di Pirlo e Pioli



JUVENTUS (4-4-2) – Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Morata, Ronaldo.



MILAN (4-2-3-1) – Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Brahim, Calhanoglu; Ibrahimovic.

fonte: ilbianconero.com