Formazioni ufficiali Juve Roma, Allegri lascia fuori Morata

Formazioni ufficiali Juve Roma – Juve-Roma. Questo il posticipo domenicale dell’8a giornata di Serie A, secondo big match di giornata, con una rivalità cresciuta negli ultimi anni.

E in più, quest’anno torna la sfida tra José Mourinho e Massimiliano Allegri, due allenatori che non si amano e non se le mandano a dire. Tante assenze che pesano, tra chi parte fuori e chi non c’è proprio.

La Juve ritrova Morata, almeno dalla panchina, mentre De Ligt e Dybala sono ai box.

Formazioni ufficiali Juve Roma

JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham​

fonte: ilbianconero.com