Furto casa Icardi, bottino da mezzo milione di euro

Furto casa Icardi – Dopo il caso Sergio Rico, un altro giocatore del PSG è stato derubato. Secondo quanto riportato dall’Equipe, anche Mauro Icardi è stato vittima di un furto nella sua abitazione.

Furto casa Icardi, svelato il bottino

Il quotidiano francese ha rivelato che sabato 30 gennaio i malviventi hanno svaligiato l’abitazione dell’attaccante argentino che si trova a Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine).

Il calciatore, che non era presente in casa, ma si trovava in trasferta con il club a Lorient per la partita di campionato, sarebbe stato avvisato dai suoi domestici. Secondo una prima stima i ladri avrebbero rubato gioielli, orologi e abiti di lusso per un valore di 400.000 euro.

