Furto in casa McKennie, disavventura durante Juve-Spal

Furto in casa McKennie – Spiacevole disavventura per Weston McKennie. Mentre il centrocampista della Juventus era impegnato nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Spal mercoledì sera, i ladri hanno fatto irruzione nella sua abitazione di strada Valpiana, sulla collina di Torino.

Furto in casa McKennie, ecco cos’è successo

I rapinatori hanno scelto il momento in cui erano sicuri di non trovare l’americano in casa e, mentre era allo Stadium, hanno forzato la finestra del bagno per entrare nella sua villa.

McKennie si è accorto del furto solo all’indomani della vittoria contro la Spal, ovvero il giovedì pomeriggio. Come riporta La Repubblica, il valore del bottino è ancora da quantificare, ma i ladri sono riusciti a rubare abiti griffati, scarpe e non solo. La polizia scientifica si è recata all’abitazione del classe 1998 per ispezionare le stanze in modo tale da individuare eventuali tracce lasciate dai malviventi.

Secondo una prima ipotesi, i ladri sarebbero stati almeno in due e avrebbero architettato attentamente il furto, studiando le abitudini del vicinato per irrompere senza dare nell’occhio, individuando il punto più debole della casa per entrare.

mckennie-esulta-gol-juve

fonte: ilbianconero.com