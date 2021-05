Futuro Ronaldo, la situazione aggiornata in casa Juve

Futuro Ronaldo – Tanto anonimo con la Fiorentina, quanto decisivo contro l’Udinese. Il processo di autocoscienza e automotivazione ha funzionato: Cristiano Ronaldo si è finalmente sbloccato ed è tornato a fare la differenza, trascinando la Juventus al secondo posto in classifica prima del delicato scontro diretto, domenica contro il Milan.

Insieme con i suoi gol, si è rivisto lo spirito di squadra: la montagna di abbracci (non soltanto dell’amico Carlo Pinsoglio ma di tutta la panchina e pure del tecnico Andrea Pirlo) che ha accompagnato la seconda rete – di testa – inflitta all’Udinese è il simbolo di rapporti ricuciti all’interno dello spogliatoio bianconero.

Il fuoriclasse portoghese si era, infatti, isolato nelle ultime settimane: a digiuno da venticinque giorni, irascibile in partita, sempre pronto a prendersela per un lancio sbagliato o per una palla non passata, salvo poi continuare a sbagliare in barriera, CR7 non stava attraversando un buon momento con se stesso, ma neppure con i compagni di squadra.

Futuro Ronaldo, ultime notizie calciomercato Juve

Nessuno screzio, per carità, ma il rendimento diverso dalle aspettative influiva sul suo atteggiamento, incostante e nervoso, capace di tenere a debita distanza tutto e tutti.

I suoi sigilli sulla vittoria, arrivati però dopo 80 minuti di quasi lassismo, scacciano le nubi per il momento, anche se occorre aspettare domenica sera per valutare se Cristiano Ronaldo ritornerà in modalità Fiorentina (ovvero pressoché assente e avulso dal gioco) oppure se la doppietta all’Udinese ha avuto un effetto terapeutico.

La sfida contro il Milan è di vitale importanza per accedere alla prossima Champions League e il re della manifestazione continentale non può rimanere inerme, tanto più che mister CR775 (tante le reti raggiunte in carriera) è a un gol da quota 100 in bianconero.

fonte: tuttosport.com