Gabriel Jesus alla Juve, c’è l’apertura del City

Gabriel Jesus alla Juve – L’idea Gabriel Jesus inizia a prendere corpo in casa Juventus. I bianconeri stanno pensando al classe ’97 del Manchester City in caso di addio di Cristiano Ronaldo, per sostituirlo con un top player come il brasiliano che potrebbe trovare poco spazio con l’eventuale acquisto di Kane.

Gabriel Jesus alla Juve, ecco cosa sta succedendo

I bianconeri vorrebbero prendere Gabriel Jesus in prestito e possibilmente senza obbligo di riscatto, e secondo il Manchester Evening news il City ha fatto sapere che è disposto a cedere il giocatore.

gabriel-jesus-gol-city

fonte: ilbianconero.com