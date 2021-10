Gaffe Cuadrado, svelato l’ordine del giorno Juve

Gaffe Cuadrado – Nell’ultima foto pubblicata da Juan Cuadrado su Instagram, con il chiaro intento di scherzare sull’ultimo outfit di Weston McKennie – “sembra un nuovo dipendente di McDonald’s” -, il colombiano è incappato in una piccola gaffe.

Semplicemente, ha svelato l’ordine del giorno della squadra.

Gaffe Cuadrado sui social

E allora si scopre che Chiellini, Morata, Alex Sandro e lo stesso Juan hanno svolto scarico e lavoro in piscina. Che chi non ha giocato (compreso Dybala) è atteso in palestra e ha lavorato dalle 11.30 in campo.

Insieme a Rabiot, che poco prima era atteso per un altro tipo di lavoro. Insomma: le notizie non mancano, tutte segnate sulla lavagna spoilerata da Cuadrado.