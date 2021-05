Gasperini Atalanta Juve – In conferenza stampa, Gian Piero Gasperini parla della Juventus e della sconfitta in Coppa Italia.

ARBITRI – “Arbitraggio? Non possiamo essere assolutamente soddisfatti, gli episodi sono stati pesanti. È andata così e sono andati nella direzione sbagliata”.

Gasperini Atalanta Juve, le parole in conferenza

IL CALO – “Per noi è stato più difficile, non abbiamo avuto la lucidità di continuare a giocare, siamo andati con palle lunghe e spesso imprecise, non era facile in quel momento”.

SU GOSENS – “Assolutamente, quello è un fallo, non scherziamo. L’entrata di Cuadrado è molto fallosa. Tutti parlano del protocollo, ma non si sa qual è. Non si capisce quando bisogna tornare indietro, in queste giornate se ne sono viste”.

fonte: ilbianconero.com