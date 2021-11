Gasperini intervista Juve Atalanta – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, commenta a Dazn la vittoria sul campo della Juventus: “I ragazzi non hanno fatto solo un regalo a me per la prima vittoria in carriera all’Allianz Stadium, ma l’hanno fatto alla società, a loro stessi e alla città di Bergamo. Era dal 1989 che l’Atalanta non vinceva qua a Torino. Questa partita è stata battagliata e combattuta fisicamente, e noi abbiamo giocato quantomeno alla pari”.

SOLI…DA DEA – “Si sono dette tante cose su questa squadra a inizio stagione, ma marcia bene dall’inizio altrimenti ora non avrebbe 28 punti. In casa spesso abbiamo avuto episodi sfavorevoli, abbiamo avuto momenti di emergenza con le assenze, cosa che succede in questo calcio con così tante partite ma molti giocatori si sono adattati in altri ruoli, e non siamo mai stati davvero in difficoltà. Abbiamo sempre risposto molto bene, poi chiaro che se manca qualche punto in casa come contro il Milan ad esempio, le cose vengono viste diversamente, ma le prestazioni le abbiamo sempre fatte.”

Gasperini intervista Juve Atalanta, le parole a DAZN

ALZARE L’ASTICELLA? – “Ci sono stati momenti in cui avevamo fuori Toli, Djimstii e Palomino, poi anche Demiral, chiaro che abbiamo perso un po’ di fisicità in alcuni momenti. Come a Manchester in cui abbiamo sofferto sul gioco aereo. Recuperati tutti, riusciamo a reggere di più. Certe squadre come anche la Juve, e quelle che troviamo in Champions, possono metterti sotto e crearti forte pressione, noi se reggiamo l’urto abbiamo nel nostro dna la capacità di riproporci e creare. Stasera nel secondo tempo siamo riusciti a tenere la partita soprattutto sotto questo aspetto. Noi la partita la facciamo, abbiamo acquisito maturità e consapevolezza anche attraverso grosse scoppole che ci hanno fatto crescere: siamo sempre in grado di affrontare sfide molto competitive. Poi a volte i risultati sono determinati da episodi, oggi abbiamo saputo tenere una gara molto equilibrata e ci siamo costruiti la vittoria”

GOSENS – “Ci vuole pazienza, questa settimana eravamo fiduciosi ma poi le cose si sono complicate. D’altra parte ha avuto un infortunio molto lungo, che speravamo di accorciare. Si parlava di gennaio inizialmente, ora vedremo questa settimana ma non abbiamo voglia di rischiare, anche perché si tratta di un infortunio muscolare anomalo e abbastanza serio.”

ZAPATA – “Fortissimo, sono molto contento perché lui, al di là della fisicità straripante, è migliorato come personalità e riesce ad avere prestazioni sempre di grande livello. La sua evoluzione è continuata ed è straordinario”.

gasperini-mascherina-atalanta

