Georgina Rodriguez Fernando Torres – “Who the f*** is about you?”. “Chi diavolo è about you?”. Se lo chiedono tutti nell’ultimo video pubblicato da Georgina Rodriguez su Instagram. La bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo sembrerebbe essere coinvolta in una nuova avventura ancora avvolta dal mistero.

Tutto ciò che si sa è che non sarà da sola. Insieme a lei, compare sui social anche Fernando Torres. Ma che collegamento c’è tra i due?

Georgina Rodriguez Fernando Torres, il caso sui social

Nelle storie Instagram il Niño, insieme a lady Cr7 e all’attore Mario Casas, indaga che cosa sia “About you”: solo alla fine si scopre che si tratta del nuovo negozio di abbigliamento online promosso dalle tre celebrità spagnole.

Un modo particolare per promuovere questa nuova avventura imprenditoriale.

georgina-rodriguez-ronaldo-aereo

fonte: tuttosport.com