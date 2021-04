Gesto rabbia Ronaldo, cosa c’è dietro al giallo contro il Parma

Gesto rabbia Ronaldo – L’ultimo periodo di Cristiano Ronaldo è tutto in quel pallone calciato via con rabbia alla fine di Juve-Parma.

Un gesto che gli costa un inutile cartellino giallo, e dietro il quale c’è tutto il nervosismo per non essere riuscito a mettere il proprio nome tra i marcatori.

Gesto rabbia Ronaldo, ecco cos’è successo

Non solo, ieri è stato tra i peggiori in campo e non è sembrato essere al 100%. Il portoghese sta attraversando un momento complicato soprattutto dal punto di vista psicologico, sta faticando a fare la differenza e spesso, come contro il Parma, la Juve non ha bisogno di lui.

ronaldo-esultanza-cj-juve-udinese

fonte: ilbianconero.com