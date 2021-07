Giallo Luis Alberto – Il raduno è fissato per oggi a Formello, prima di partire per il ritiro di Auronzo di Cadore, che da sabato durerà fino al prossimo 28 luglio, ma in casa Lazio c’è già un giallo.

Tra i calciatori chiamati a presentarsi nel tardo pomeriggio di ieri all’Isokinetic per svolgere i primi test medici non c’era Luis Alberto.

Giallo Luis Alberto, ecco cos’è successo a Formello

Dal suo entourage non sarebbero arrivate comunicazioni circa la sua mancata presenza nella giornata di ieri e non risultano prese di posizione da parte della Lazio, che nelle scorse ore ha cercato di ridimensionare la portata della vicenda, parlando di qualche giorno di permesso in più concesso a Luis Alberto, non nuovo a bizze e comportamenti sopra le righe durante la sua avventura in biancoceleste.

Già in passato lo spagnolo aveva vissuto momenti di forte tensione con Lotito e Tare per il rinnovo del contratto poi stipulato lo scorso anno e con scadenza nel giugno 2025. Un segnale di tensione che potrebbe essere legato al desiderio di cambiare aria dopo 5 anni.

fonte: ilbianconero.com