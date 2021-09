Gosens infortunio, Atalanta in ansia: i dettagli

Gosens infortunio – Robin Gosens si è infortunato alla caviglia: l’esterno nerazzurro dell’Atalanta, infatti è stato costretto ad uscire nel finale della gara di ieri a San Gallo contro il Liechtenstein.

Dalla Federcalcio tedesca si apprende che è in dubbio la sua presenza in vista delle prossime gare di qualificazione ai Mondiali, (domenica a Stoccarda con l’Armenia e mercoledì a Reykjavik contro l’Islanda): le condizioni del giocatore saranno valutate assieme allo staff medico nei prossimi giorni.

“Un infortunio alla capsula del piede sinistro”. Così il report ufficiale della DFB, la federcalcio tedesca, sul problema fisico tra piede e caviglia sinistra accusato dall’esterno dell’Atalanta Robin Gosens all’87’ della gara di qualificazioni mondiali della Germania giovedì sera in casa del Liechtenstein.

“Robin Gosens ha subito un infortunio al piede sinistro giovedì sera quando la nazionale tedesca ha vinto 2-0 nella gara di qualificazione ai Mondiali contro il Liechtenstein a San Gallo – si legge nella nota -. Questo è stato il risultato delle successive visite mediche. Gosens ha dovuto lasciare il campo infortunato poco prima della fine della partita”.

Il laterale sinistro resta in forte dubbio per le altre due partite in calendario: “Se il nazionale dell’Atalanta potrà disputare le imminenti qualificazioni ai Mondiali di domenica a Stoccarda contro l’Armenia e mercoledì a Reykjavik contro l’Islanda – conclude il comunicato -, lo deciderà la dirigenza sportiva d’intesa con lo staff medico (della Nazionale tedesca, NdR)”.

Escluse lesioni per Robin Gosens, esterno dell’Atalanta uscito all’87’ di Liechenstein-Germania ieri sera a San Gallo nella partita di qualificazione ai Mondiali del 2022.

Lo staff sanitario della Nazionale tedesca, dopo la nota della Deutscher Fusball-Bund nel pomeriggio che parlava di “infortunio alla capsula” del piede sinistro, è entrato in contatto con quello del club nerazzurro comunicando che il giocatore soffre di una lieve distorsione alla caviglia. Anche se non si conoscono i tempi di recupero, l’entità dell’infortunio non sembra grave.

