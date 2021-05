Griezmann alla Juve? Dalla Spagna: “Sostituto di Ronaldo”

Griezmann alla Juve? – La rivoluzione estiva in casa Barcellona può investire… la Juventus. Il presidente Joan Laporta è convinto che la squadra è all’alba di un nuovo ciclo dopo il deludente rush finale in campionato, Koeman potrebbe pagare per tutti ma c’è una folta lista di giocatori che saranno messi sul mercato, in modo tale da risanare in parte le finanze del club.

GRIEZMANN – Dalla Spagna rilanciano il nome di Antoine Griezmann in ottica Juve: stando a quanto riporta Sport, sarebbe proprio il club bianconero una possibile meta per il francese, soprattutto nel caso in cui Cristiano Ronaldo dovesse lasciare Torino. Non mancano però gli ostacoli. Innanzitutto la qualificazione alla prossima Champions League, che la squadra di Pirlo si giocherà all’ultima giornata.

Griezmann alla Juve?

Obiettivo dal quale dipendono molteplici dinamiche alla Continassa. Inoltre, le difficoltà economiche della Juve renderebbero difficile un trasferimento a titolo definitivo, più probabile invece una formula basata su un prestito in cui l’ingaggio del francese venga pagato interamente dalla Vecchia Signora. Senza dimenticare la volontà dell’ex Atletico Madrid, restio a lasciare la Catalogna godendo di un contratto in scadenza nel 2024.

BARCELLONA SU MORATA – Il domino di attaccanti, che presto porterà Aguero alla corte di Messi, potrebbe coinvolgere anche Alvaro Morata. A riportare l’indiscrezione è sempre la stampa spagnola, questa volta Mundo Deportivo, che spiega come il Barcellona stia monitorando da vicino le vicende legate all’attaccante spagnolo.

L’ex Chelsea ha vissuto un 2021 lontano dal rendimento di inizio stagione, motivo che ha spinto la dirigenza bianconera a nutrire dubbi sul rinnovo del prestito di un anno, dietro il versamento di 10 milioni di euro da destinare ai Colchoneros. I dirigenti del Barça lo seguivano già quando vestiva la maglia dei Blues, nel caso in cui dovesse fare ritorno all’Atletico potrebbe tornare di attualità.

