Gruppo Juve alla Continassa, 2 nuovi arrivi domani

Gruppo Juve alla Continassa – Inizia a ingrandirsi, almeno parzialmente, il gruppo di Massimiliano Allegri. Nella giornata di domani, infatti, visite e primi test per Merih Demiral e Wojciech Szczesny. I due giocatori, di rientro dagli Europei con le rispettive nazionali, hanno infatti concluso il periodo di vacanza e si uniranno al gruppo che lavora da ormai cinque giorni con il “nuovo” allenatore della Juventus.

Gruppo Juve alla Continassa, due nuovi arrivi per Allegri

NOVITA’ ASSOLUTA – Sarà il primissimo incontro tra Demiral e Allegri: il turco si è infatti aggregato ai bianconeri nell’estate del 2019, volto nuovo insieme a quello di Maurizio Sarri. Con il tecnico toscano, prime partite e anche un periodo da titolare, in attesa del settaggio giusto di Matthijs de Ligt. Poi? L’infortunio. Da cui è ripartito, tornando nella passata stagione e non sempre al livello migliore.

ALLEGRI DECISIVO – Per Szczesny, invece, si tratta di ritrovare un vecchio amico. Proprio Allegri è stato decisivo per la sua permanenza a Torino e per la conferma dell’estremo difensore polacco, nonostante l’ultimo periodo non esattamente al massimo della forma. Il rapporto tra i due è sempre stato ottimo e Tek non vede l’ora di tornare a lavorare con l’allenatore livornese.

