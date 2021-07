Cristiano Ronaldo dovrebbe restare alla Juventus, salvo stravolgimenti delle prossime settimane. In questo momento infatti, come ha spiegato anche Cherubini ieri, non ci sono segnali di un addio del portoghese e come riporta Sky Sport, mancano anche dei club pronti ad assicurargli l’ingaggio che percepisce a Torino. Tutto dunque fa pensare ad una possibile permanenza di CR7 alla Juventus, anche se la sua volontà sarà sempre decisiva.

fonte: tuttojuve