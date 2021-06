Il gesto di Chiesa nel post partita sorprende tutti

Il gesto di Chiesa dopo Italia Austria – L’intervista di Federico Chiesa a beIN Sports dopo Italia-Austria degli Europei ha fatto il giro del web. Innanzitutto per l’ottimo inglese sfoggiato dall’esterno offensivo della Nazionale, autore ieri di un gol decisivo per il passaggio degli Azzurri ai quarti di finale. Un’abilità linguistica che dovrebbe essere normale per un giovane di oggi, ma che nel nostro Paese non sempre è così scontata.

“HE WAS… I PLAYED WITH HIM” – Tuttavia l’intervento del giocatore azzurro-bianconero è stato notato anche per un dettaglio…linguistico. Preferisci il Belgio o il Portogallo come avversario al prossimo turno? A questo dilemma Chiesa ha risposto che gli farebbe piacere affrontare Cristiano Ronaldo. E nel motivare tale affermazione, ha detto “he was… you know, I played with him this year…” che potremmo tradurre “lui è stato… ecco, ho giocato con lui quest’anno…”.

Il gesto di Chiesa nel post partita di Italia Austria

SPECULAZIONI – Al che molti juventini che hanno sentito l’intervista si sono chiesti: non è che Chiesa si è un po’ tradito usando quel verbo al passato (“he was”) e poi ha corretto il tiro col meno fraintendibile “ho giocato con lui quest’anno”? Come a dire: Chiesa magari sa già che Ronaldo non giocherà nella Juve la prossima stagione e stava per dire “è stato un mio compagno”. E poi ha corretto il tiro per evitare speculazioni. Troppo tardi…

LA NOSTRA INTERPRETAZIONE – In tutta onestà, ci sembra un’interpretazione un po’ forzata, ricordiamoci che Chiesa parla un ottimo inglese ma non è comunque la sua lingua madre e quello era un momento ricchissimo di emozione. Probabilmente è stato un lapsus più che innocente. Ma è chiaro che in questo periodo l’immediato futuro di CR7 è uno dei temi che maggiormente scaldano e riempiono di attesa gli juventini.

