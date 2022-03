Inchiesta Juve: Bonucci, Chiellini e Buffon in Procura

Inchiesta Juve – Bonucci e Chiellini di nuovo insieme a Buffon. Non sul campo, in questo caso, ma in Procura, dove i tre giocatori dovrebbero presentarsi a breve per un’audizione nell’ambito dell’Inchiesta Prisma legata all’ipotesi di falso in bilancio per le mensilità posticipate a inizio pandemia.

Inchiesta Juve, 3 giocatori in Procura

Lo riporta Il Corriere dello Sport, sottolineando come le loro eventuali deposizioni potrebbero rivelarsi particolarmente importanti: furono proprio l’ex portiere e i due difensori, infatti, ovvero i leader dello spogliatoio della Juve, a fare da tramite per il gruppo-squadra per stipulare l’accordo collettivo sulla rinuncia di quattro mensilità di stipendio.

Finora, intanto, sono già stati ascoltati Dybala, Bernardeschi e Alex Sandro. Presto potrebbe toccare anche a Sarri e Cristiano Ronaldo.

