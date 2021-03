Infermeria Juve sta per svuotarsi: Pirlo punta Lazio e Porto

Infermeria Juve – Una giornata più tranquilla, ma comunque di attesa. Finalmente, poi, di buone notizie: perché De Ligt non ha alcuna lesione e il riposo precauzionale con lo Spezia ha aiutato. E gli altri? Oltre al difensore olandese, restano sempre da tracciare le mappe dei ritorni di Bonucci, Chiellini e Cuadrado.

Oltre ovviamente ad Arthur – per il quale sono arrivate buone notizie anche ieri – e chiaramente Paulo Dybala, che ha postato un video in cui sembra avvertire avversari e lo stesso Pirlo: il caricamento è quasi completo, ‘coming soon’ come si dice per i migliori film.

Infermeria Juve, ecco cosa sta succedendo

Cuadrado: dovrebbe rientrare tra i convocati con la Lazio. Proseguono le terapie, senza alcun intoppo.

Bonucci: situazione sotto controllo, proseguono le terapie. L’obiettivo è la convocazione con la Lazio.

Chiellini: l’obiettivo è esserci con il Porto, almeno per la panchina. Non sarà convocato con lo Spezia, out probabilmente anche con la Lazio.

Dybala: resta da escludere una sua presenza con il Porto. Si valuta di settimana in settimana.

Arthur: potrebbe tornare tra i convocati già con la Lazio. Ma servirà rimetterlo in condizione quanto prima.

McKennie: proseguono le terapie, non sembrano esserci stop all’orizzonte. Ma, appena potrà, dovrà riposare.

De Ligt: nessuna lesione muscolare, il suo utilizzo con la Lazio dipenderà dalle condizioni di Bonucci.

fonte: ilbianconero.com