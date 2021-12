Infortunati Juve, 3 recuperi importanti per Allegri in vista del Napoli

In attesa di capire gli sviluppi del mercato, il primo regalo di Natale juventino che Max Allegri può scartare sotto il suo albero è il rientro dai rispettivi infortuni di tre elementi importantissimi: Giorgio Chiellini, rimasto fuori contro Bologna e Cagliari per qualche acciacco (ormai sempre più frequente con l’età); Paulo Dybala, uscito dolorante alla coscia destra contro il Venezia e in odor di rinnovo a 10 milioni l’anno; e Federico Chiesa, il più lungodegente dei tre, uscito nell’intervallo del match contro l’Atalanta un mesetto fa per un problema alla coscia sinistra.

Questo il trio magico che fra cinque giorni sarà regolarmente al lavoro insieme a tutti gli altri alla Continassa.

O meglio, con quasi tutti gli altri. Innanzitutto c’è la situazione del solitoAaron Ramsey di cui neanche si parla più in chiave recupero, ma solo in chiave cessione. E poi c’è la convalescenza di Danilo, unico giocatore della Juventus che rimarrà ai box ancora qualche settimana.

Il duttilissimo brasiliano soffre di una lesione all’adduttore della coscia sinistra, rimediato nel primo quarto d’ora del match contro la Lazio del 20 novembre: la diagnosi sul ritorno in campo parlava di due mesi, quindi ancora per la prima metà di gennaio, quindi sicuramente per il trittico Napoli-Roma-Inter(Supercoppa) non ci sarà. Poi si vedrà.

fonte: ilbianconero.com