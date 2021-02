Infortunati Juve – Buone notizie dal JMedical, dove ieri si sono recati Giorgio Chiellini, Alvaro Morata e Rodrigo Bentancur per esami e visite, ma anche dalla Continassa, dove Arthur Melo continua con le terapie conservative per scongiurare, o eventualmente posticipare, l’intervento chirurgico.

Le condizioni del brasiliano, alle prese con una calcificazione tra tibia e perone, sono in miglioramento, a dimostrazione che l’approccio soft deciso dai medici bianconeri sta dando i risultati sperati: l’ottimismo filtra dal suo entourage e fa sperare che il centrocampista possa rientrare contro lo Spezia o, al massimo, qualche giorno dopo contro la Lazio.

Andrea Pirlo non vede l’ora di riabbracciarlo perché, senza Arthur, la Juventus ha difficoltà nel mezzo e nella costruzione del gioco, come la trasferta di Champions ha messo ben in evidenza. Il metronomo Arthur detta tempi e dà equilibrio, capace di portar palla nella manovra iniziale e di gestirla al meglio, compito che per Bentancur sembra essere molto più complicato.

Infortunati Juve, ecco la situazione al momento

Anche se l’impatto con la Juventus e con il calcio italiano è stato in salita, i consigli di Pirlo hanno permesso ad Arthur di inserirsi e cambiare lo scacchiere bianconero.

Per due settimane non ci saranno invece alternanze nelle coppie di centrali difensivi, come invece è accaduto tra fine gennaio e febbraio con Chiellini e Bonucci impegnati in campionato e De Ligt e Demiral in Coppa Italia.

Toccherà sempre ai giovani perché i senatori sono in infermeria: dopo lo stop di Bonucci alla vigilia dell’ottavo di Champions contro il Porto, anche il capitano si è fermato dopo poco più che mezz’ora di partita per un problema al polpaccio.

Gli esami strumentali a cui ieri è stato sottoposto Chiellini hanno però escluso lesioni, come recita il bollettino medico del club.

chiellini-conferenza-stampa-kiev

fonte: tuttosport.com