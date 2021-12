Infortunati Juve, come stanno McKennie e De Sciglio

Infortunati Juve – La partita tra Juventus e Genoa, che si giocherà domenica sera, fa parte del mini ciclo di dicembre che è fondamentale per la stagione dei bianconeri. Un bivio, verso l’inferno o verso la svolta. Per dare inizio a quella rincorsa di cui ha già parlato Massimiliano Allegri, o per abbandonare ogni sogno di gloria.

Infortunati Juve, le condizioni di McKennie e De Sciglio

Tutte partite da vincere, quindi, a partire dalla sfida ai rossoblù. Per riuscire nell’obiettivo, però, il tecnico livornese dovrà poter contare su tutti i disponibili in rosa, per poter ruotare gli uomini e arrivare alla sosta natalizia con sotto l’albero il regalo di, quantomeno, un accenno di rimonta.

DE SCIGLIO E MCKENNIE – A proposito dei disponibili in rosa, al di là dei lungodegenti, Allegri spera di recuperare alcuni giocatori, tra questi McKennie e De Sciglio. Secondo quanto riporta Gazzetta.it: “De Sciglio e McKennie proseguono il lavoro differenziato, si proverà a capire solo a ridosso del match se potranno rientrare tra i convocati per un’eventuale panchina, niente di più.”. Bisognerà aspettare l’ultimo allenamento, quindi.

desciglio-infortunio

fonte: ilbianconero.com