Infortunati Juve, ecco la situazione per Allegri

Infortunati Juve – Trasferte, rientri, prime partite e primo mini ciclo massacrante. Le ferie sono finite e lo sono praticamente per tutti, anche e soprattutto per la Juventus. Che da adesso in avanti ha 22 giorni di lavoro e ben 7 partite da smaltire.

Dopo una partenza falsa, appena un punto in due partite quando altrove ce ne sono sei con corredo di convinzioni, Allegri deve già premere sull’acceleratore e provare a se stesso che questa non sarà una stagione di transizione. Nonostante l’addio di Cristiano Ronaldo, in qualche modo ancora da metabolizzare.

E gli infortunati? Piano piano proveranno a rientrare tutti, con date più o meno fissate. Rassicura Tabarez su Bentancur: “Solo una botta all’anca”, che resta gonfia ma può essere curata prontamente.

Ramsey: rientro probabile con il Napoli

Kaio Jorge: rientro entro fine settembre

Arthur: rientro entro la fine di ottobre

Bentancur: da valutare, ma filtra ottimismo

