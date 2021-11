Infortunati Juve, la situazione Kean e De Sciglio

Infortunati Juve – Una buona notizia in questo giovedì di inizio ritiro: la Juve ha ritrovato Ramsey. Il gallese ha lavorato in gruppo e svolto la seduta al completo.

Come riportato dal sito ufficiale dei bianconeri, infatti, Aaron è abile e arruolabile per la sfida di sabato, contro la Fiorentina. Ma Allegri non avrà ancora tutti a disposizione: restano fuori Kean e De Sciglio.

Infortunati Juve, come stanno Kean e De Sciglio

LA SITUAZIONE KEAN – Per Moise Kean sembrava si trattasse di un affaticamento muscolare, in realtà ci vorrà ancora un po’ di tempo. L’attaccante proverà a esserci ma resta molto difficile vederlo in campo con la Viola.

Domani giorno chiave per capire le sue condizioni, la sensazione però è che lo rivedremo dopo la sosta, così come De Sciglio. Procede infatti il recupero fisico del terzino: Allegri conta di riaverlo per la fine di novembre, magari un po’ prima. Comunque, nessuna fretta…

kean-allenamento-juve

fonte: ilbianconero.com