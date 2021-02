Infortunati Juve, ecco chi torna contro il Napoli

Infortunati Juve – Dall’infermeria rimbalzano notizie poco confortanti in vista del big match contro il Napoli, in programma sabato al Maradona. Perché tra giocatori in recupero dai rispettivi infortuni, ricadute e ko muscolari, Pirlo dovrà fare a meno di quattro elementi contro Gattuso. Non un dramma, il tecnico bianconero ha dimostrato di saper applicare intelligentemente la tattica del turnover, ma le defezioni restano un dato di fatto.

DYBALA – Partiamo da Paulo Dybala, perché stava per rientrare. La Joya aveva messo nel mirino il Napoli per stappare una convocazione che manca dal 10 gennaio, ma dovrà aspettare. Oggi l’argentino ha accusato il riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro da cui stava guarendo, non ha svolto l’intera seduta d’allenamento con il resto della squadra e con tutta probabilità riposerà contro il Napoli. Sarà tenuto sotto controllo nelle prossime ore, obiettivo Champions League. Ancora qualche giorno e la Juventus avrà nuovamente il suo diez.

Infortunati Juve, ecco come stanno

ARTHUR – Contro l’Inter non è stato bene, ha avuto un’influenza intestinale che ha smaltito in questi giorni, ma le notizie rimbalzate dalla Continassa non sono di quelle positive. Infatti, il brasiliano ha riportato un problema alla gamba destra, si è sottoposto agli esami strumentali che hanno evidenziato una calcificazione alla membrana interossea. Le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno, ma è da escludere una sua presenza contro il Napoli, con Pirlo che punta a recuperarlo per l’andata degli ottavi di finale contro il Porto, mercoledì 17 febbraio.

BONUCCI – All’elenco degli indisponibili si aggiunge anche Bonucci. Per lui si tratta di un problema di entità minore: Leonardo, infatti, ha riportato un leggero affaticamento muscolare e potrebbe essere risparmiato contro il Napoli, anche alla luce dei tanti impegni ravvicinati della Juve e della solidità del reparto difensivo che può contare su pilastri come Chiellini, De Ligt e Demiral.

RAMSEY – E Ramsey? La sua assenza dura da qualche partita, la sua condizione non è ancora delle migliori dopo lo stop muscolare e difficilmente il gallese scenderà in campo contro il Napoli. Possibile, anche per lui, il recupero per la gara europea di settimana prossima.

juve-samp-gol-bonucci

fonte: ilbianconero.com