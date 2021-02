Infortunati Juve, come stanno in vista del Porto

Infortunati Juve – Se fino a poco tempo fa Pirlo poteva esultare per aver ritrovato una rosa finalmente al completo, adesso dovrà nuovamente optare per scelte obbligate in vista della trasferta di Porto. Improvvisamente, l’infermeria si è riempita partita dopo partita, imponendo al tecnico bianconero un ventaglio poco fornito di alternative.

Dalla difesa all’attacco, passando per il centrocampo dove finalmente si era trovato l’assetto adeguato, sono tante le defezioni che stanno decimando la Juve post-Napoli, a soli due giorni dall’attesissima sfida di Champions League contro il Porto.

CUADRADO – Uscito dolorante dalla sfida contro il Napoli per un problema alla coscia destra, Cuadrado rischia di dover affrontare uno stop di circa 15-20 giorni. Infatti, come riporta Tuttosport, per vederci chiaro sull’entità dell’infortunio saranno decisivi gli esami cui già oggi si sottoporrà. L’esterno salterà sicuramente la trasferta di Porto e l’impegno di campionato contro il Crotone.

ARTHUR – Per il centrocampista il problema è di quelli fastidiosi, da tenere sotto osservazione quotidianamente. Calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea, così recitava il report di qualche giorno fa, che provoca ad Arthur un forte dolore tra tibia e perone. Il brasiliano si sta sottoponendo a terapie giornaliere per cancellare questa sensazione, ma ci vorrà ancora qualche giorno per valutarne l’efficacia e scongiurare un potenziale intervento.

Infortunati Juve, la lista dei giocatori out

MCKENNIE – Weston soffre di un fastidioso problema all’anca, per questo Pirlo ne ha centellinato l’utilizzo in queste ultime partite. Ma, alla luce dei tanti infortunati e dello squalificato Rabiot contro il Crotone, spera di recuperarlo dal primo minuto per i prossimi due impegni contro Porto e Crotone.

RAMSEY – Per il gallese si tratta dei soliti problemi di natura muscolare, emersi a causa di una ricaduta ad un precedente infortunio. Lo staff medico si sta adoperando per mettere Ramsey a disposizione di Pirlo già per mercoledì.

BONUCCI – Per Leonardo non ci sono grosse preoccupazioni: è rimasto a riposo contro il Napoli per smaltire il leggero affaticamento accusato alla vigilia, sarà pronto per la notte di Champions League.

DYBALA – 10 gennaio 2021. È passato più di un mese dall’ultima volta di Paulo Dybala, perché l’infortunio al collaterale del ginocchio sinistro è di quelli più noiosi. Settimana scorsa ha spinto sull’acceleratore per esserci allo stadio Maradona, ma il dolore è tornato ad acutizzarsi, per questo è rimasto alla Continassa per svolgere delle sedute personalizzate. Nel mirino c’è la convocazione contro il Porto, anche se certamente non sarà al meglio.

fonte: ilbianconero.com