Infortuni Juve, Bonucci out contro la Salernitana

Infortuni Juve – Juve sempre in emergenza, ancora in emergenza. Agli infortuni, infatti, si è aggiunto Manuel Locatelli, risultato positivo al Covid e subito messo in isolamento. La mezz’ala salterà Juventus-Salernitana di domenica pomeriggio allo Stadium e molto probabilmente Italia-Macedonia del Nord in calendario giovedì a Palermo per i playoff mondiali, anche se il ct Mancini dovrebbe includerlo nella lista dei convocati.

Infortuni Juve, Bonucci out

A rischio per la spedizione azzurra c’è anche Bonucci: il difensore potrebbe eventualmente farcela per la finale programmata fuori casa il 29 marzo contro una tra Portogallo e Turchia, ma . dopo l’infortunio, con ricaduta, va verso altri giorni di stop. Come scrive Tuttosport, pare sicuro il forfait per la sfida di dopodomani con la Salernitana, anche la Nazionale sia a rischio. Il polpaccio non presenta lesioni, però la situazione va monitorata.

E gli altri? Zakaria dovrebbe essere a disposizione in vista di Juventus-Inter, mentre mercoledì Allegri ha perso anche il giovane Aké, infortunatorsi con l’Under 23. Lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra, tra due settimane sarà sottoposto a nuovi controlli, ma lo stop previsto è di un mese.